KUN I DAG: 100 ville tilbud og opptil 60 prosent rabatt

Her gjelder det å være rask, med opptil 60% rabatt så forsvinner godbitene fort. Tilbudene gjelder kun lørdag 11.11.

Sjekk alle tilbudene her.

Urban parkas fra Johaug

Her har du muligheten til å få din nye favorittparkas til superpris! Now Weather Parka fra Therese Johaugs klesmerke er fylt med 50/50 dun, og vil holde deg varm og god vinteren igjennom. Den har en avslappet passform som kan justeres i midjen, god hette og store lommer.

Sjekk prisen her!

Favorittjakke fra Norrøna

Her har du Norrønas letteste dunjakke til en sjeldent god pris. Denne dunjakken er spesielt utviklet for toppturer. Den er veldig lett å pakke sammen i sin egen lomme og veier kun 407 gram i størrelse large. Denne jakken holder deg god og varm, og kan like gjerne bli din nye hverdagsfavoritt.

Sjekk prisen her - gjelder kun i dag!





Bestselgende turbukse fra Houdini

Denne turbuksen har vært populær så lenge at den har blitt en klassiker, ikke uten grunn. Den er laget i et helt spesielt softshellstoff som puster ekstremt godt, er slitesterkt, men allikevel lett, vannavvisende og hurtigtørkende. Buksen har også en veldig myk innside. Totalt sett en utrolig behagelig turbukse som kan brukes året rundt, til alt fra fjellvandring til skiturer.

Her finner du tilbudsprisen!

Se damemodell her og herremodell her.





Ultralett ryggsekk fra Arc’teryx

I Alpha FL får du en 30 liters ryggsekk som tåler litt vær og er svært slitesterk. Den er både vann- og vindavvisende og veier 575 gram. Den er utformet i Arc’teryx sin velkjente kvalitet, og har et minimalistisk design. Sekken er spesielt egnet for ski og klatring, men her får du en holdbar og solid sekk til en veldig god penge!

Her finner du dagens beste tilbud på sekk.

Favorittene forsvinner først

Skynd deg for å sjekk hele kampanjen på Fjellsport.no nå. Tilbudene varer kun til midnatt lørdag 11.11.

Fjellsport.no har Norges absolutt største utvalg av klær og utstyr til tur og friluft! Vi har vunnet prisen Årets Butikk, 3 år på rad, der Prisjakt i samarbeid med tusentalls norske kunder, kårer sine favorittbutikker.