Konsertfotografens beste tips for spennende bilder

Del på Facebook Del på Twitter

Fotografer har lenge sverget til store kameraer med truende blitser for å ta spennende bilder. Men er det noe bildedelingstjenesten Instagram har lært oss, er det at du absolutt kan ta bilder som skiller seg ut med kameraet du har i lomma.

Michael «Mike» Ray Vera Cruz Angeles

Liten og diskret

Michael «Mike» Ray Vera Cruz Angeles, for mange kjent som en av Oslos beste artist- og konsertfotografer, mener at det er flere fordeler med å bruke mobilen som kamera.

– På telefonen har du full kontroll over alle innstillingene, som for eksempel lukker og blender, fokuspunkter og ISO. Huawei P10 operer rett og slett som et kamera, sier Mike. I tillegg vil bilder som er tatt med mobilen virke mer ekte.

– Fordelen med å bruke en mobil til å ta bilder er at den er så liten og diskret. Mange kan bli usikre når de får et stort kamera rettet mot seg, men med mobil slapper folk mer av og du får et spennende og mindre konstruert fotografi, forteller Mike.

Han mener også at du bør ha noen tanker om hva du vil ha ut av bildet på forhånd. Tålmodigheten til mennesker er ikke alltid så lang, spesielt hvis de ikke er vant til å bli fotografert.

Lys og farger

Et godt bilde trenger ikke nødvendigvis å være komplisert. Foregår det for mye kan det fort bli rotete, la heller en skygge eller farge være det som står frem. Det som ofte skiller et spennende bilde fra et litt kjedeligere, er lyssettingen. I følge Mike bør du være klar over lyssettingen og bruke den aktivt.

LEK MED LYSET: Huawei gjør det mulig.

– Å være bevisst på hvordan lyset faller, og hva du er ute etter i et bilde, har mye å si for hvordan resultatet blir. Huawei P10 har en rekke kamerafunksjoner som gjør fokuset lynraskt. Det gjør det lett å treffe blink når bildemuligheten byr på seg, sier han.

Fra portrett til landskap

Både portrett- og landskapsbilder kan være utrolig spennende, men de krever litt forskjellige forberedelser. I landskapsbilder bør du se etter linjer og lys som drar deg inn i fotografiet. Med Huawei P10 kan du selv endre på innstillingene. Lar du for eksempel lukkertiden være lang fanger du bevegelsene i havet eller på en travel gate. Fokuserer du på et objekt blir bakgrunnen behagelig uskarp på samme måte som med et speilreflekskamera.