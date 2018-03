Kjenner du deg ikke like mandig som før?

Del på Facebook Del på Twitter

Undersøkelser viser at mange synes det er mye som er positivt ved det å bli eldre. Vi er tryggere, klokere, har det bedre økonomisk og er mer erfarne.

Skåret i gleden er at vi også ofte orker mindre, har mindre sexlyst og at fysikken forfaller – og derfor kanskje i litt dårlig humør. Vi sover kanskje også dårligere på natten, slik at vi blir irritable og mister noe av konsentrasjonen på dagtid. Selvbildet faller og motivasjonen likeså. Du kjenner deg kanskje igjen på noen av disse punktene?

Få mannekraften tilbake med Maxulin®!

Mannlig overgangsalder

Damene har lenge visst at de gradvis går mot en overgangsalder etter at man har gjort unna trettiårene. De kan tillegge østrogennivået skylden for lavere forbrenning, hetetokter, manglende lyst og humørsvingninger. Menn har derimot aldri fått en «merkelapp» på endringene som følger av alder – inntil nylig.

Nå er AMS, eller aging male syndrome, i aller høyeste grad på radaren. Følgende av at testosteronnivået faller er åpenbare. Så hva gjør man?

Øker andelen fritt aktivt testosteron i kroppen

– I kroppen finnes det faktisk mengder av testosteron i blodet som kroppen ikke klarer å utnytte fordi det er bundet til proteiner. Det er testosteronnivået som er aktivt og bidrar til å gi kraft og styrke til menn på de fleste områder. Ved å få frigjort mer av det, kan man oppleve å få en ny vår, forteller Nina Angell som er markedsansvarlig for Maxulin®.

– Ingrediensene i dette kosttilskuddet har ved solide studier dokumentert at jevnlig inntak øker andelen fritt aktivt testosteron i kroppen, fortsetter Angell.

Med Maxulin® får du tilbake ungdomsfølelsen.





Studier viser økt muskelmasse, lyst og prestasjon

En av de dobbelt-blindede, placebokontrollerte studiene foregikk over 6 uker. 60 deltakere i alder 25-52 deltok. Mennene som fikk virkestoffene rapporterte om betydelig effekt på styrke, energi og velvære. Andre studier har påvist markant høyere lyst og økt muskelmasse. Alle studiene er publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter.

- Det hersker liten tvil om at de som føler seg bra, også oppleves som mer attraktive av omgivelsene. Det er vel også liten tvil om at god selvfølelse er sterkt knyttet til både fysiske og psykiske prestasjoner. Maxulin® har mange dokumenterte fordeler knyttet til bruk, men ingen registrerte bivirkninger. Dermed kan dette for mange være en enkel og ufarlig vei tilbake til «ungdomsfølelsen», avslutter Angell.