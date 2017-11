Fjellsports beste Black Week-tilbud finner du her

Her gjør du skikkelige sportskupp nå!

Denne uken kan du gjøre årets villeste kupp på Fjellsport.no. Nettbutikken har Norges beste utvalg til deg som er glad i å være ute. Nå varmer de opp til Black Friday med vanvittige dagstilbud hver eneste dag.

Bestselgende fjellstøvler og vintersko

På Fjellsport.no stiller de ekstremt høye krav til godt fottøy. Å fryse på føttene kan ødelegge turopplevelsen helt. Tirsdag gjør du årets kjøp på bestselgende fjellstøvler og tursko. Med opptil 60% på merker som Crispi, Alfa, Haglöfs og mange flere, kan du gå godt skodd inn i vinteren.

På onsdagen kan du også gjøre noen vanvittige kupp på vinterens fleecejakker. Her finner du haugevis av perfekte julegaver fra kjente merker.

Norgesmesteren på soveposer

Stillheten, luktene og den friske luften - ingenting er som å sove under åpen himmel. Men, det stiller ekstra krav til en skikkelig god sovepose. Fjellsport.no har Norges beste utvalg av soveposer. På onsdag har de presset prisene på sine bestselgere og favoritter, og gir deg et vanvittig dagstilbud.

Ullundertøy til hete priser

På de skikkelig kalde dagene er det viktig med godt og komfortabelt ullundertøy. Det er noe alle kan ha glede av, og en julegave som garantert vil falle i smak. Kjøp en herlig, varm julegave til deg selv eller noen du er glad i til en fantastisk pris idag!

Andre perfekte julegaver

Nettbutikken Fjellsport.no er proppet med perfekte julegaver til gode priser. Her er noen av bestselgerne som er påtilbud akkurat nå.

Ullgenser fra populære Amundsen

En superkomfortabel genser i 100% kløfri og myk merinoull fra Mongolia. Like god i aktivitet som foran peisen på hytta, og en superfin julegave.

Herlig ulljakke til dame på tilbud

Tilbud på en perfekt gave til aktive damer som ikke liker å fryse. Haglöfs Whooly Hood er en konfortabel jakke i ullblanding, som med sitt urbane design er like god til hverdags som på hytta.

Perfekt fleece til han som liker friluftsliv

Nyheten Haglöfs Pile jacket er en komfortabel og varm fleecejakke som kan brukes som en ytterjakke i mildvær, eller som mellomlag på en kald dag.

Bestselgende bæremeis

Perfekt for å komme seg ut på tur med smårollingen. Poco AG fra Osprey er designet med sikkerhet og komfort i høysetet. Barnet sitter trygt og godt, og bæresystemet er komfortabelt og ventilert.

Populær og allsidig GPS

eTrex Touch 25 fra Garmin er en superpopulær og allsidig GPS. Alt fra hobbysyklister til geocachere vil ha stor glede av denne, og den er blant norges mest solgte GPS’er!

Komplett hodelykt til langrenn og sykling

Moonlight Bright As Day 2000 er designet og utviklet i Norge. Fjellsport.no får utrolig gode tilbakemeldinger på denne lykten, og kundene elsker den lette vekten kombinert med mye lys for størrelsen. Lykten er mye brukt til langrenn, sykkel, tur og orientering. Den er så solid og driftssikker at også proffmarkedet har begynt å ta den i bruk.

Praktisk gave til friluftsentusiasten

Kjenner du en som elsker å være på tur, men hater å fryse på beina? Det siste gjelder vel igrunn de fleste. Sidas Drywarmer er en skotørker som kommer opp i høy nok temperatur til å tørke og varme alle typer sko. Den har også UV lys som tar knekken på bakterier. En praktisk gave til friluftsentusiasten.

