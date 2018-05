Disse medlemsfordelene får du hos OBOS

Del på Facebook Del på Twitter

Enten du venter på drømmeleiligheten eller om du allerede har fått den, så er det mange medlemsfordeler medlemmene av Obos kan dra nytte av. Det være seg alt fra rabatter på oppussing til forkjøpsrett. Vi har listet opp fem smarte fordeler du burde vite om.

1. Forkjøpsrett på over 90.000 boliger

Er du medlem av OBOS så har du forkjøpsrett på over 90 000 nye og brukte boliger over store deler av landet. Les mer om forkjøpsretten her .

2. God rente i OBOS-banken

Du får en rente på boliglån på 2,09% i OBOS-banken. Priseks.: 2 mill kr o/25 år, koster 2,58 mill. Eff. rente 2,15 %. Les mer her.

3. Rabatt på forsikring

OBOS innboforsikring er en av markedets beste innboforsikringer og som medlem får du en fast, lav pris. Du får også inntil 23% rabatt på alle andre private forsikringer og andre fordeler hvis du samler forsikringene dine hos Tryg. Her kan du lese mer om forsikring.

4. OBOS-Kredittkort

I tillegg til de faste medlemsrabattene får du i tillegg 10% rabatt på festivaler, konserter og forestillinger via Ticketmaster eller Eventim. Priseks.: 15 000 kr o/12 mnd. gir 23,45 % eff. rente, tot. 16 600 kr.

Les mer om kredittkortet her.

5. BSU i OBOS-banken

Som OBOS-medlem får du en rente på 3,45 på BSU i OBOS-banken, og kan spare inntil 25 000 kroner i året med et skattefradrag på 20% av årets sparing. Les mer her.

Foto: Nadia Frantsen

