Dette må alle som skal ha ny mobiltelefon vite

Kjøp av mobiltelefon kan bli en dyr affære om du ikke unngår de vanligste fellene: kampanjer med lav oppstartspris, men dyre abonnementer, eller nedbetalingsplaner som på langsikt gjør handelen lite fleksibel og svært kostbar.

Slik får du mobiltelefonen til lavpris

Ønsker du kuppe en av markedets beste mobiltelefoner til lavpris bør du vende blikket mot Spaceworld Soundgarden. Som en av få aktører i markedet tar butikkjeden opp kampen mot dagens høye priser.

Kjøper du mobilen hos Spaceworld med et ICE-abonnementet, vil du betale en totalpris som inkluderer både mobilen og et abonnement i 12 måneder. Ettersom du uansett må betale for et abonnement, kan du på denne måten spare tusenvis av kroner på kjøpet.

Dette gjelder kjøp av alle mobiler - inkludert markedets mest ettertraktede; iPhone 7 og Samsung Galaxy S8. Sjekk hvor mye du kan spare på de ulike telefonene her.

Her er mobiltelefonene du kjøper nå



Med iPhone 7 får du en telefon med et elegant design, et kamera i verdensklasse (12 megapixler!), en skjerm på 4,7" og den skapeste, mest fargerike iPhone-skjermen noensinne. I tillegg kommer iPhone 7 med en Apple A10 prosessor som gjør telefonen to ganger raskere enn iPhone 6, i tillegg til en mye lengere batteritid. Her kan du kjøpe iPhone 7 til lavpris.

Spar tusenvis av kroner ved å kjøpe mobiltelefonene iPhone 7 og Samsung Galaxy S8 hos Spaceworld Soundgarden.

Toppmodellen Samsung Galaxy S8 er på den andre siden perfekt for deg som er opptatt av brukeropplevelse og design. Mobilen har et sømløst uttrykk, og en smal skjerm som gjør det enkelt å bruke telefonen med bare én hånd. Film- og videoopplevelser er i tillegg best på Samsung Galaxt S8 da du kan navigere i andre apper uten avbrudd. Les mer om mobilen og kjøp den til lavpris her.

Slik velger du riktig ICE-abonnement for ditt bruk



Først og fremst bør du avdekke hvilket behov du har når det gjelder lagringsminne. Det er nemlig valg av lagringsminne som avgjør månedsprisen. Tar du mye bilder med telefonen bør du investere i et abonnement med høy gigabyte - enten 6GB eller 12GB. Er mobilen noe du kun bruker når du skal ringe og sende SMS kan 1GB være tilstrekkelig for ditt bruk.

Uavhengig hvilket lagringsminne du velger vil du med et ICE-abonnement få fri tale, SMS og MMS inkludert i månedsprisen, dette i tillegg til Data Rollover. Data Rollover er en tjeneste som gjør at du kan videreføre ubrukt data fra en måned til en annen. Om ikke det var nok, koster det ingenting ekstra å bruke telefonen på reise i EU og EØS med et ICE-abonnement - dette til mange reiseglade nordmenns store glede!

Les mer om de ulike abonnementene til ICE.net her