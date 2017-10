Derfor sverger familien til en ladbar hybrid

Del på Facebook Del på Twitter





Da samboerne Thomas Pedersen og Janne Bø Thomassen skulle finne en ny familiebil stod både miljø, økonomi, plass og sikkerhet på sjekklisten. Valget om å kjøpe en Mitsubishi Outlander PHEV har de aldri angret på.

- Vi hadde en dieselbil tidligere, og da vi skulle bytte var det viktig å tenke på et miljøvennlig alternativ, forteller Janne.

Valget stod mellom en elbil eller en hybrid, men på grunn av familiens hytte på Valdres havnet de med å kjøpe en ladbar hybrid. Valget falt på Mitsubishi Outlander PHEV.

Bilen har en elektrisk rekkevidde på 54 km, som holder i massevis for familiens daglige gjøremål. Dette inkluderer blant annet kjøring og henting av sønnene Kasper (12) og Theodor (9) til fritidsaktiviteter, og at far i huset kan kjøre til jobbmøter i byen.

- Vi kjører mye i løpet av en dag, men når vi lader om natten holder den alltid hele dagen, forteller Thomas.

Familien lader nesten aldri på dagtid og fylling av drivstoff tenker de sjeldent på. Det at bilen kan lades fra en vanlig stikkontakt gjør at det meste av familiens kjøring i nærmiljøet blir nærmest utslippsfri.

- Det er veldig sjeldent av vi må fylle drivstoff, spesielt i tiden mellom mai og oktober, da temperaturen gjør at strømmen på batteriet holder lenger. Vi fikk bilen i mai, og da hadde vi fylt én gang før slutten av september.

Perfekt for lengre turer

Bagasjerommet i bilen er stort nok til å romme hele familiens bagger og utstyr. Foto: Vegard Bang Ritland

Et av kriteriene til familien på fire var at deres neste bil skulle ha god nok plass til Thomas på 1,91 cm og de to guttene som vokser i voldsomt tempo. Familien kjører ofte til hytta på Valdresfjellet i vinterhalvåret, og den gode plassen har gjort bilkjøringen til en lek.

- Det er veldig god plass i bilen, og selv om jeg blir degradert til baksetet har jeg god nok plass til beina, forteller Thomas.

Bilen har et kult og funksjonelt design både innvendig og utvendig.

Den aktive familien fyller stadig bilen opp med bagger og utstyr, enten det er fotballbagger og handleposer i hverdagen, eller større bagasje med skiutstyr i helgene.

- Vi har aldri opplevd begrensninger på hva vi kan pakke med oss.

En optimal vinterbil

Familien har en bratt vei opp til hytta, som de på vinterstid alltid har hatt problemer med, men nå som de kjører Mitsubishi Outlander PHEV har det gått som drøm.

- Den kommer seg så enkelt opp den bratte bakken, selv på glatt føre, og den er også veldig sterk over brøytekanter, forteller Janne.

Den gode fremkommeligheten skyldes det avanserte S-AWC systemet, som fordeler drivkraften på hvert av de fire hjulene, avhengig av underlag og kjøreforhold. Systemet er en viktig faktor for hvorfor Outlander-modellen er favoritten når nordmenn kjøper ladbar hybrid.

- I tillegg synes jeg at bilen har veldig god komfort. Jeg har opplevd tidligere at høye SUV-er er litt stive og ikke like gode å kjøre, men denne bilen er veldig smidig, kommer det fra Thomas.

Mitsubishi Outlander PHEV er en perfekt bil for norske forhold. Foto: Sverre Hjornevik





Moderne og praktiske funksjoner

Mitsubishi Outlander PHEV har mange praktiske funksjoner, som frontkollisjonsvarsel, nødbremsesystem, blindsonevarsler, varsling av fotgjengere og aktiv stabilitetskontroll. Alle funksjonene gjør at familien i bilen skal være sikrere.

- Alle funksjonene fungerer som de skal, du får alltid beskjed om det er noe, men det er en trygghet i seg selv at man sitter høyt i bilen. Vi har mye bedre sikt, forteller foreldrene.

Begge to avslører at varmen i rattet er favoritten blant bilens smarte funksjoner, og at det var et must da de skulle kjøpe ny bil. Guttenes favoritt er det gode lydanlegget.

- Jeg bruker ofte fjernstyringen via appen til bilen, for å styre varmen. Når jeg drar på trening tidlig om morgenen er bilen varm. Dette sparer energi ved oppstart, i tillegg slipper man skrapingen av vinduer når det er kaldt, sier Thomas.

Et vellykket kjøp

Alle fire i familien er svært fornøyde med den ladbare hybriden, som reduserer drivstoffkostnadene, bringer familien komfortabelt og trygt til hytta, og er romslig nok for en aktiv familie.

- Vi er superfornøyde. Bilen har innfridd langt over forventningene, sier familien om Mitsubishi Outlander PHEV.