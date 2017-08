Denimbuksene som kler alle fasonger

Nå er jakten på den perfekte denimbuksen endelig over.

Del på Facebook Del på Twitter

Sliter du med å finne den riktige denimbuksen som passer din fasong og stil? Den følelsen når du slenger på deg en denimbukse som sitter perfekt kan ikke beskrives. Men nå er det slutt på frustrasjonen!

Klikk HER!

Brandet Selected imponerer med ny denimkampanje for deg som liker det enkelt. Her finner du garantert en denimbukse som sitter som et skudd!

Kjøp ett par denimbukser og få den andre til halv pris! Klikk HER for å komme til kampanjen.

I kampanjen er det hovedfokus på denimbukser som skal passe alle former, i tillegg til at de skal ha ekstra lang holdbarhet og er lette å holde rene.

Sjekk den tøffe denimkampanjen her.

Selected har tryllet frem tre ulike modeller som skal kle folk flest. Sjekk her:

Denne formen har den smaleste fit som sitter under livet med skinny ben. Den er laget av et stretch-stoff for å gi deg større bevegelsesfrihet.

1.Klikk HER, 2.Klikk HER, 3.Klikk HER



Se flere Skinny-Pete HER!



Slim cut i liv og på lår, for typen som setter pris på en figursydd look som allikevel ikke er skinny. Laget av stretch-stoff.

1. Klikk HER, 2.Klikk HER, 3.Klikk HER



Se flere slim-leon HER!



Foto: Selected

For menn som ønsker litt ekstra rom rundt låret, har Straight-Scott lett avsmalende, rette ben laget av stretch-stoff for større komfort.

1.Klikk HER, 2.Klikk HER, 3.Klikk HER

Se flere Straight-Scott HER!



Se kampanjevideo:

Selected Jeans from SELECTED OFFICIAL on Vimeo.