10 kule medlemsfordeler hos Obos

Er du student eller nettopp begynt i jobb etter studiene? Det er kanskje en stund til du skal kjøpe din første bolig? Bli medlem av OBOS allerede i dag og du kan benytte deg av massevis av kule tilbud - og det beste av alt er at du bygger opp ansienniteten din i samme slengen. Det betyr at den dagen du skal kjøpe en bolig vil du kunne bruke forkjøpsretten din, komme lenger frem i køen og kjøpe din drømmebolig.

Visste du for eksempel at du får 500 kr i rabatt på å høre Kygo på Festningen i Trondheim eller 25% på alle hjemmekampene til Rosenborg når du er medlem hos OBOS? ikke? Vi har listet de 10 morsomste medlemsfordelene for deg under:

1. Å dra på opera kan fort bli en dyr affære, men som OBOS-medlem får du 20% på forestillinger og omvisninger på Den Norske Opera og Ballett.

2. Trenger du ny blender? Du får 20% rabatt på alt kjøkkenutstyr hos Kitch'n.

3. Hello Mallorca! Du får 600 kr i rabatt på charterreiser hos Apollo med OBOS.

4. Ring ring... 15% på alle mobilabonnomenter hos Talkmore.

5. Fotballinteressert? 25% rabatt på herrelandslagets kamper på Ullevål.

6. Ta med deg poden eller søskenbarn på Miniøya og få 20% rabatt på billetter.

7. Stand Up på Folketeateret - 2 for 1 på billetter.

8. Mål om å bli mer kulturell i 2018? Du får 20% rabatt på forestillinger på Det Norske Teatret.

9. Opptil 500 kr rabatt på musikkfestivalen OBOS//Festningen der blant annet Kygo skal opptre

10. Oslo Bysykkel - få fem gratis dagspass hvis du tegner abonnement med Oslo Bysykkel.

Sjekk ut alle medlemsfordelene til OBOS HER!

