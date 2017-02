- Så billig og enkelt kommer du i gang med ølbryggingen

Del på Facebook Del på Twitter

Ølbrygging blir stadig mer populært i Norge, og det er ikke rart med tanke på hvor friskt og godt hjemmelaget øl smaker sammenliknet med de dyre produktene du får kjøpt i butikken.

På Ølbrygging.no finner du alt du trenger av utstyr og råvarer for å brygge deilig øl hjemme. For nybegynnere som ikke ønsker å investere for mye penger i utstyr i starten, anbefaler Ølbrygging-gründer Per Inge Haavik Beer Brew Basic.

Utstyr til kun 2490 kroner

Dette splitter nye bryggeriet finnes i to utgaver. Det minste, som kun koster 2490 kroner, kan man brygge 25 liter øl med om gangen. Det største til 3490 kroner rommer 50 liter.



- Disse utstyrene er perfekt for nybegynnere fordi de er rimelige, uten at det går på bekostning av kvaliteten på utstyret. Det er bare det at dette utstyret er enklere, og da blir det også rimeligere, forklarer Haavik.

Ølbrygging.no får nyheten Beer Brew Basic på lager fredag 3. mars, men utstyret kan bestilles allerede nå.

Forskjellen på manuelle og automatiske bryggerier, som koster langt mer, er at man må følge mer med i bryggeriprosessen når man bruker manuelt utsyr.



- Men de fleste følger jo med uansett hva slags utstyr det er, så Beer Brew Basic er et veldig greit begynnerutstyr. Fordelen med å bruke et utstyr som er beregnet for brygging, er at man kan følge bruksanvisningen uten å måtte kunne så mye i forkant. Resultatet blir allikevel veldig bra, forsetter Haavik.

Tulbud på automatiske bryggerier

Den tidligere presten fra Grimstad har selv brygget øl i mange tiår. Og allerede i 1998 begynte han å holde ølkurs. Han har følgende råd til alle som skal starte med ølbrygging:

- Det viktigste å passe på er mesketemperatur og generelt renhold. Spesielt etter kokingen er det vesentlig at alt som kommer i kontakt med ølet, er helt desinfisert, forteller Haavik.

Dersom du ønsker å investere i et automatisk bryggeri, har Ølbrygging.no akkurat nå tilbud på flere typer startpakker der du får alt du trenger for å starte opp med byggingen. Det er også salg på enkelte av de store og mer avanserte bryggeriene.

Har du allerede et bryggeri, men trenger mer utstyr, råvarer, ølsett, litteratur eller tilbehør? Sjekk det store utvalget på Ølbrygging.no.

Videoen under viser hvor enkelt du kan brygge ditt eget øl med Beer Bree Automatic.