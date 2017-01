Alt går galt i Young Thugs musikkvideo. Resultatet er høyst severdig!

Mange musikere og artister har siden tidenes morgen vært kjent for hva man vil kalle "vanskelige".

Prince skal i sine siste år ha nektet journalister å notere under de få intervjuene han ga. Axl Rose fra Guns 'N' Roses skal ha nektet å starte en konsert før noen fant frem en gul jakke han hadde glemt igjen - i et annet land på turneen. Lady Gaga skal på sin side ha ringt og vekket sin personlige assistent midt på natten for å få henne til å bytte film i DVD-spilleren for henne.

Ja, vi har alle vårt å stri med.

En person som nylig fikk oppleve en artists eksentrisitet (eller arroganse), er musikkvideo-regissør Ryan Staake.

Staake ble hentet inn for å regissere musikkvideoen til rapartisten Young Thugs nye låt "Wyclef Jean".

Planen var at Thug og Staake skulle regissere videoen sammen, problemet var bare at rapperen dukket aldri opp til innspillingen.

Men der andre ser problemer, så den kreative regissøren muligheter.

IMPROVISERT: Da rapperen Young Thug ikke dukket opp til innspillingen av egen musikkvideo, måtte regissør Ryan Staarke ta saken i egne hender. Er en scene improvisert av regissøren og noen modeller på settet. Visstnok fikk de ekstra betalt for scenen.

Staake hadde på et tidspunkt før innspillingen mottatt et lydklipp med rapperens ideer for videoen. Kombinert med dette, 100.000 dollar (847.000 kroner i dagens kurs) i budsjett og en håndfull smellvakre modeller ble resultatet et aldri så lite spark mot artister med primadonnanykker.

Siden videoen ble publisert 16. januar har den hatt flere millioner visninger. Staake skriver selv at han håper Young Thug liker resultatet.

Det skal nevnes at noen spekulerer i at det hele er et PR-stunt fra rapperens management.

Uansett, moro er det:

