Alex Honnold har frisoloert selveste El Capitan i Yosemite

Alex Honnold (31) regnes for å være verdens kanskje beste frisoloerer. Det vil si den mest ekstreme form for fjellklatring, hvor en begir seg opp fjellveggen uten noen form for sikring, foruten en kalkpose og talent.

Lørdag 3. juni frisoloerte Honnold den berømte 2308 meter høye fjellveggen El Capitan i nasjonalparken Yosemite i California.

National Geographic var med for å dokumentere bestigningen.

- Honnold besteg granittveggen uten å bruke sikkerhetstau eller noen annen form for sikring, og gjennomførte det som kan være den største bragden av pur fjellklatring i sportens historie, skriver magasinet.

31-åringen brukte 3 timer og 56 minutter på turen opp. Han tok første flytt klokken 05.32 lokal tid og nådde toppen klokken 09.28.

Honnold har forberedt seg på bestigning i over ett år. Bare et lite knippe mennesker kjente til klatreprosjektet, deriblant filmskaper Jimmy Chin som filmer en dokumentar om bragden for National Geographic. Honnold gjorde et forsøk på å nå toppen i november 2016, men avsluttet klatringen innen en time fordi forholdene ikke føltes riktig.