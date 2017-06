Alex Honnold frisoloerer selveste El Capitan i Yosemite

Tidligere har Honnold frisoloert Sentineldomen i Yosemite, og ble verdenskjent gjennom portretter i New York Times og TV-programmet "60 Minutes".

- Fra tid til annen kommer vi over noen som kan gjøre noe så bemerkelsesverdig at det trosser virkeligheten. Eller i dette tilfellet, tyngdekraften, sa reporteren fra "60 Minutes" om Honnold, og la ikke skjul på at den unge klatreren stiller i en klasse for seg.

Hvem som helst kan få hjerteklapp og svette hender bare av å tenke på klatringen Honnold bedriver. Honnold, derimot, kan ikke tillate seg slike følelser.

- Det er ikke noe adrenalinrush. Hvis jeg føler et slik rush, betyr det at noe har gått forferdelig galt. Det hele bør foregå veldig sakte og kontrollert, sa Honnold til "60 Minutes".

Klatrere har spurt seg om muligheten for å frisoloere El Capitan i tiår, men bare to har offisielt sagt at de vurderte å forsøke: Michael Reardon og Dean Potter. Reardon døde i en klatreulykke i 2007. Potter styrtet i døden under et basehopp på Yosemite i 2015.

For mange klatrere er frisoloering av El Capitan selveste månelandingen innen klatring. Granittveggen er så vanskelig å klatre at selv bestigninger med tau og sikring ofte når nyhetene.

Honnolds rute opp veggen er kjent som "Freerider". Ved flere anledninger hang 31-åringen i veggen etter bare fingertuppene. Klatrerens unike evne til å takle situasjoner hvor han åpenbart er i livsfare, har fått selv forskere til å studere hjernen hans for å se om den reagerer annerledes enn normalt.

Honnold ser mer pragmatisk på det.

- Med frisoloering vet jeg naturligvis at jeg er i fare. Men følelsen av frykt mens jeg er der oppe, er ikke til hjelp på noen måte. Det er bare til hinder, så jeg bare skyver det til side og lar det være, sier Honnold til National Geographic.

Honnold skal forøvrig å ha lært seg å kontrollere frykt i klatreveggen allerede som barn. Han tilbrakte tre timer om dagen, seks dager i uken i syv år i en klatrehall i nærheten av hjemmet hans i Sacramento, California.