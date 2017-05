Aksel Hennie skal spille French i ny film

OSLO (Nettavisen, NTB): En film om historien til Tjostolv Moland og Joshua French skal være under produksjon i Sør-Afrik, melder NRK.

Det er det norske selskapet Friland film som står bak, og hovedrollene spilles av Aksel Hennie og Tobias Santelmann. Regissør er Marius Holst.

Holst beskriver filmen som en fiksjonsfortelling basert på virkelige hendelser.

- Denne historien spenner over lang tid og utspiller seg bak mange stengte dører. Vi har valgt å la de kjente fakta og et stort researcharbeide danne et bakteppe i denne dramatiske fortellingen fra virkeligheten, uttaler Holst ifølge en pressemelding fra Friland Produksjon AS.



Hennie spiller French, som 17. mai kom tilbake til Norge.

French' advokat Hans Marius Grosvold bekrefter overfor NRK at han kjenner til filmen.

Les også: Hyller mannen som fikk French ut av fengselet

French og Moland hadde sammen etablert et sikkerhetsselskap i Uganda og var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld.

Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte begge 10. juni 2010 til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet.

Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.

18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord.

6. desember 2013 ble Joshua French tiltalt for å ha drept kameraten. 19. februar 2014 ble han dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland.

French' helsetilstand ble stadig verre, og norske myndigheter har lenge arbeidet for å få ham benådet eller overført til soning i Norge.

17. mai ble French overført til Norge.

Utenriksminister Børge Brende sier det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring, men at French er overført på humanitært grunnlag.

