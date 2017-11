9 snåle fakta du kan skryte av å vite

1. Hvorfor har vi den den lille gropa under nesa?

Den medisinske betegnelsen på gropen er filtrum, og har ingen annen funksjon utover det rent visuelle. Den bidrar til at mennesker kan uttrykke flere følelser i ansiktet, men er bare et resultat av at ansiktet vårt gror sammen på fosterstadiet.

2. Verdens mest brukte navn

Mohammed - og varianter av navnet - er verdens mest brukte navn. Årsaken er populariteten blant muslimer uavhengig av land.

3. Den korteste flyturen

Det snakkes ofte om transatlantiske flyvninger, men verdens korteste flyrute er trolig den mellom de to skotske øyene Westray og Papa Westray. Normal flytid på den under to kilometer lange turen er rundt halvannet minutt, og under optimale forhold tar det bare 47 sekunder! Prisen er 17 pund.

4. Skrev over 5000 bøker

Den spanske forfatteren Corin Tellado skrev i perioden 1946 til 2006 over 5000 bøker, og er dermed sannsynligvis verdens mestskrivende forfatter.

5. Lengste strekning uten en sving

Det er litt uenigheter om denne rekorden, men trolig er det US Route 412 i Oklahoma mellom Hardesty og Slapout. Dette er en strekning på ganske nøyaktig 60 miles - 96 kilometer - uten så mye som en liten antydning til sving på veien.

6. Mer enn 1/4 av verdens befolkning bruker Facebook

Ifølge Facebook har de 2,07 milliarder aktive brukere. Når verdens befolkning er på rundt 7,6 milliarder, betyr det at over en fjerdedel av verdens befolkning aktivt bruker tjenesten.

Dette til tross for at blant annet Kina har lagt ned kraftige begrensninger.

7. Mye vin i kirken

Andorra er det landet i verden som har det høyeste offisielle vinkonsumet per innbygger med ca 76 flasker per. Mye tyder derimot på at mye av dette er grensehandel, og på en dermed rykker Vatikanstaten opp på førsteplass med 75 flasker per innbygger.

8. Derfor har A4-papir så merkelige lengder

Et helt vanlig A4-ark er på 210x296 millimeter, noe som virker som et helt tilfeldig tall.

Årsaken er at A4 er fire halveringer av papirstandarden A0, som er et ark på nøyaktig 1 kvadratmeter, der forholdet mellom sidene er 1 x √2.



9. Alle svaner i England eies av dronningen

... i alle fall alle umerkede svaner i "åpent vann".