9-åring fant 1,2 mill. år gammelt fossil

- Jeg løp og snublet over en del av en støttann, forteller 10 år gamle Jude Sparks, i artikkelen som New Mexico State University har publisert om det sensasjonelle funnet.

Det har gått en stund siden han gjorde funnet. Årsaken er at det tok tid før man fikk mulighet til å grave ut det sensasjonelle funnet.

Sparks var på tur i Las Cruces ørkenen i New Mexico. Familien hadde med seg walkie-talkier, og han og broren testet ut disse mens de løp rundt i ørkenen. Det var altså under denne leken at den da ni år gamle gutten snublet på en 1,2 millioner år gammel støttann.

STEGOMASTADON: Biologiprofessor Peter Houde viser fossilet av stegomastodonten som ble funnet.

- Ansiktet mitt landet rett ved siden av en underkjeve. Jeg tittet opp og så en annen støttann, sier Sparks.

Familien tok kontakt med Peter Houde ved NMSU. Jude Sparks hadde funnet restene av en stegomastodon. Det er en nå utdødd pattedyr som lignet på en elefant.

Familen fant underkjeven og de to støttennene til dyret. Dette dyret bebodde området under pleistocen-perioden (2.588.000 - 11.700 år siden) da isen dominerte den nordlige halvkulen. Houde sier at selv om det er lenge siden, kan dyrene ha blitt jaktet på av mennesker.

Professor Peter Houde ved MSNU har funnet flere fossiler av dette dyret, og takker familien Sparks for at de tok kontakt. Nøyaktig hvor fossilet ble funnet, er hemmelig fordi man ikke ønsker at privatpersoner skal forsøke å grave etter flere fossiler.

Houde sier at slike fossiler er svært skjøre, og at det er en omstendelig prosess å passe på at de ikke faller fra hverandre mens de graves fram.

Fordi de er så skjøre, er de også svært sjeldne. Sparks må ha oppdaget fossilet kort tid etter at det kom til overflaten. Vanligvis går slike levninger i oppløsning så fort de blir utsatt for vær og vind.