Den 88 år gamle «nazi-bestemoren» Ursula Haverbeck er dømt til seks måneders fengsel i Tyskland, etter å ha nektet for at holocaust fant sted. Paul Zinken (NTB Scanpix) Paul Zinken (NTB Scanpix) AP

88 år gammel «nazi-bestemor» dømt til fengsel i Tyskland

88 år gamle Ursula Haverbeck, som tyske medier har døpt «nazi-bestemoren», er dømt til seks måneders fengsel for å nekte for at holocaust fant sted.