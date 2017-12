8 ting menn gjør som kvinner synes er turn-off

I en tråd på Reddit har kvinner delt eksempler på oppførsel fra menn som de mener er avtennende.

Spørsmålet som ble stilt er: «Kvinner av Reddit, hva slags mannlig oppførsel gjør dere tørre som Sahara?»

Dette var tydeligvis et tema som fikk fart på tastaturet til mange kvinner. Tråden har i skrivende stundt over 5000 svar. Noen av dem kan kanskje være noen smarte triks hvis du er, eller har planer om å være, på dater'n snart når vi går inn i 2018.

Les også: Slik sjekker du opp damer

1. Når han er for aggressiv

«Å forsøke å være overtalende eller altfor seksuell altfor raskt. Som å forsøke å spørre meg hva jeg liker i senga når vi har kjent hverandre i 45 minutter», skriver brukeren Only_if_you_run.

2. Når han ignorerer intelligens, interesser og ideer

«Å avskrive alle interessene og ideene mine som dumme eller ikke smarte nok», sier brukeren Just_Red_00.

3. Når han snakker dritt om eksen sin

«Menn som sier at alle eksene ders er «bitcher» eller «gale». Jeg sier ikke at det ikke finnes drittfolk der ute, så klart gjør det det. Og vi har alle datet en eller fem av dem i løpet av livet. Men hvis alle kvinnene du noensinne har vært i et forhold med er de verste, er kanskje du problemet, kompis» skriver fauxvol.

Les også: Åtte tegn på at hun er interessert

4. Når han bare oppfører seg pent mot kvinner han tiltrekkes av

«Menn som behandler kvinner de ikke synes er tiltrekkende dårlig. Du er kanskje den aller hotteste fyren der ute, men hvis du tror du er for deilig til å si takk til jenta som akkurat hjalp deg, eller få ut noen setninger med tørrprat sammen med personen du akkurat møtte, tror jeg du bør gå.

Ridderlighet slutter ikke bare du møter på noen du ikke vil stikke pikken din i», mener box_o_foxes.

5. Når han gjør alle samtaler om til en konkurranse

«Det suger virkelig når [samtalen] blir til en konkurranse om prestasjoner. "Dine interesser er er kule, men JEG GJORDE EN GANG EN TING SOM LIGNER PÅ DET DU INTERESSERER DEG FOR BARE KULERE". "Å, du liker å lese? JEG ER EN POET OG JEG LESER OGSÅ HELE TIDEN"» skriver Prolixo.

6. Når han ikke ser personen han dater for den hun egentlig er

«Gutter som liker ideen om meg, men ikke nødvendigvis meg.

For eksempel kjøper de roser, søte små diamanter og tar meg med på konserter. Det er ikke noe galt med det, men egentlig ikke noe riktig heller.

Etter en stund vil jeg at de skal bli kjent med meg. Jeg vil at de skal vite at jeg liker tusenfryd og sverdliljer, men at jeg liker potteplanter enda bedre. Roser minner meg om død og bestikkelser. Jeg liker billige statementsmykker og hater store folkemengder og høy lyd.

Den mest romantiske fyren jeg noen gang har datet, kjøpte en kasse A&W root beer light fordi jeg sa at jeg elsket det. Jeg satte alltid pris på det han gjorde for meg fordi han alltid så mot meg og ikke bare "hva en kvinne vil ha".» sier brukeren Jenniferjdn





7. Når han spør om nakenbilder

«Når han spør om nakenbilder eller forsøker å sende meg nakenbilder. Jeg vil ikke se penisen din, det vil ikke tenne meg» sier saareadaar



8. Når han tester daten sin på «ikke-jentete» temaer

«Hvis jeg sier jeg liker noe som ikke er "jentete" (selv om det å kalle noen jentete eller guttete er teit uansett), som for eksempel actionfilmer, spill, favorittsuperhelt og så videre. Og du tror du har rett til å "teste" meg på temaet på en ikke-humoristisk måte som om jeg sier det bare for å imponere eller finner på alt. Ikke bare vil det få vaginaen min til å trekke seg inn i kroppen min og lukke alle kroppsåpninger for deg for all fremtid, men kroppen min vil gå inn i manuell overstyring og utføre backflips på stedet til den har lykkes i å evakuere meg ut av området.» sier brukeren Mahoganytree





Les også: Slik får du datingsuksess