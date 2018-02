50 millionærer har talt: - Dette er våre fire beste investeringsråd

Med det nye året, kommer det som oftest en rekke løfter til en selv. Man skal trene mer, drikke mindre og komme seg mer ut i det fine været.

Mange benytter også det nye året for å få orden på økonomien. Noen setter av penger hver måned på en sparekonto , andre spytter penger inn i fond eller aksjer.

Men hvordan får du din private økonomi til å vokse? Økonomi-nettstedet Business Insider har en podcast ved navn «Millionaires Unveiled» - «Millionærer avdekket» hvor reporterne Clark Sheffield og Jace Mattinson over en periode har intervjuet rundt 50 millionærer.

Disse er alle «hobbymillionærer», der investering ikke er deres hovedyrke. Fokuset har vært på personer med vanlige jobber - lege, rørlegger eller lærer - men som alle har gjort smarte, økonomiske investeringer på siden.

Alle som er intervjuet har en personlig formue på mellom én million dollar til åtte millioner dollar (mellom syv og 62 millioner kroner).

Selv om alle millionærene har egne tanker om hvor det er best å plassere penger og hvordan investere, har publikasjonen funnet noen likheter i alle millionærenes valg.

Her er oppsummeringen av deres beste tips:



1. Passiv inntekt

Alle millionærene Sheffield og Mattison pratet med var veldig fokusert på hva de kunne tjene på passiv inntekt. Passiv inntekt er penger man tjener på å gjøre minst mulig. Om det er renter eller fratrekk på skatten for BSU-konto, høyrentekonto eller fond, eller utleie av bolig, er passiv inntekt en gyllen måte å skaffe seg en biinntekt på.

Sheffield og Mattison forteller at personene de intervjuet ofte hadde investert penger i mindre bedrifter de kunne få en månedlig sum fra. Noen hadde satt penger i servicebransjen, utleie eller andre bedrifter som kan sikre en relativt fast inntekt.

2. Prøv å begrens boutgiftene



Millionærene som har latt seg intervjue, anbefaler personer å bruke mellom 15 og 20 prosent av inntekten på langsiktige investeringer. For å ha midler tilgjengelig for investeringer, anbefaler de å bruke maks 25 prosent av månedslønnen på bolig.

Å ha for mange utgifter knyttet til primærboligen ens, binder midler og hindrer mulighet for investeringer. Mange av personene som har blitt intervjuet, sier at de ikke regner med huset eller leiligheten som en del av deres nettoverdi.

3. Start som ung med investeringene



Sheffield og Mattison velger å sitere den amerikanske investoren og forretningsmannen, Warren Buffett, ved neste tips: «when the tide goes out you can see who was skinny dipping» - «når lavvannet kommer, ser man hvem som nakenbader».

De to journalistene sier dog at det er viktig å bli sittende igjen på stranden heller. Det er viktig å tørre å ta en risk i ny og ne, spesielt i ung alder når man har mulighet til å bygge seg opp igjen dersom man skulle ryke på en smell.

Et fellestrekk for de fleste millionærene journalistene intervjuet, er at de startet tidlig med sine investeringer - ofte i tjueårene - turte å ta risker og økte innskuddet til investeringen i takt med alderen.

Et tips mange millionærer anbefaler, er rentes rente. Rentes rente er når et innskuddet forrentes. Har du for eksempel 100.000 kroner på en høyrente med to prosent i rente, vil du etter ett år ha 102.000 kroner på konto. Neste år vil renten regnes ut fra det nye beløpet på 102.000 kroner. Starter man tidlig nok, kan dette være en stabil måte å øke summen på konto.

I Norge er dette vanskeligere å gjøre store summer på, da det for øyeblikket er meget lav rente - selv på høyrentekonto.

4. Vær bevisst på skattefordeler og hvor du får mest for pengene

Dersom du skal få mye igjen for investeringene dine, anbefaler de rundt 50 millionærene å være bevisst på hvor du putter pengene dine. Velg investeringer der du kan få skattefordeler, benytt deg av fordelaktige spareplaner, som for eksempel Boligspar for unge-konto eller aksjesparefond. Er det bedre å ha pengene i et passivt eller aktivt fond, der sistnevnte kan gi bra gevinst, men har igjen høyere kostnad?

For eksempel, i 2016 anslo selskapet Autogear at nordmenn går glipp av millionbeløp hvert år, fordi mange ikke har satt seg godt nok inn i hva slags skatteregler - og fordeler som gjelder ved kjøregodtgjørelse.

Se også: