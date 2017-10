15 utrolige fakta du neppe visste om

Det høyeste antallet orgasmer som er registrert, ble gjort av en kvinne i California som klarte å få 134 orgasmer på én time. Det er i snitt oftere enn to i minuttet.

For menn er tilsvarende rekord visstnok 16, men det er ikke dokumentert.

Død er en svært vanlig hendelse, med over 100 dødsfall hvert eneste minutt over hele kloden.

Dette er likevel småtteri sammenlignet med fødselstallene: Hvert eneste minutt blir mer enn 250 barn født.

Det som trolig er verdens mest populære radioprogram, er «A State of Trance», som er laget hver uke siden 2001 av den nederlandske musikkprodusenten Armin van Buuren.

Programmet antas å ha rundt 38 millioner lyttere hver uke. I Norge sendes det av Radio 1, men de siste årene har det også blitt sendt direkte på Facebook og YouTube.

Før han ble kjendis i Top Gear, fikk May sparken etter at han hadde satt sammen en utgave av «Road Test Year Book» der den fremhevede førstebokstaven på hver side til slutt ble følgende beskjed:

So you think it's really good, yeah? You should try making the bloody thing up; it's a real pain in the arse