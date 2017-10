15 merkelige fakta du burde vite om

1. Antall farger i regnbuen

Hvor mange farger det er i regnbuen har lenge vært et stridstema. Opprinnelig mente Newton at det var fem farger: Rød, gul, grønn, blå og lilla.

Men senere la han til to farger til, orasje og indigo. Årsaken var at han ønsket at det skulle være sju farger, fordi det skulle være en sammenheng med de sju tonene i en oktav og de sju kjente planeter.

I realiteten viser målinger at et menneskeøye klarer å skille mellom rundt 100 forskjellige fargetoner i regnbuen.

2. Regnbueflagget har bare seks farger



Regnbueflagget, benyttet av hele LHBT-bevegelsen, inneholder kun seks farger - og er modifisert fra en 8-farget variant.



Dermed



3. Mynter koster mer å lage enn de er verdt



I Norge har vi kastet ut både 10-øringen og 50-øringen de siste årene, men dette har de ikke gjort på samme måte i USA.

Det har sine konsekvenser: Både 1- og 5-centsmynten (penny og nickel) koster mer å produsere, enn selve myten er verdt. Begge myntene koster omtrent dobbelt så mye å produsere som verdien.

4. Overlevde begge atombombene

Tsutomu Yamaguchi overlevde begge atombombene som ble sluppet over Japan i 1945.

Etter først å ha blitt skadet da i bomben som falt over Hiroshima, setter han seg etter tre dager på toget fra Hiroshima til Nagasaki. Midt under fortellingen til sine overordnede om hva som hendte ham i Hiroshima, smeller Fat Boy over Nagasaki. Igjen er han tre kilometer unna, og overlever også denne gangen eksplosjonen.

5. Historiens lengste krig



Kampen for gjenerobringen av den iberianske halvøy, gjerne kalt Reconquista, var trolig historiens lengste krig. Konflikten startet i 718 og varte helt frem til 1492. Det er 774 år.

Slutten på krigen var forøvrig samme år som Columbus offisielt gikk i land i Amerika.

6. Du kan reise hele veien fra Norge til Nord-Korea bare ved å passere ett annet land

Russland er et vanvittig stort land...

7. Her får du garantert ikke regn



I deler av Atacama-ørkenen i Chile finnes det områder der værstasjonene aldri har registrert nedbør. Tørken er enkelte steder så ekstrem at ikke engang bakterier kan leve.

8. Lego produserer ca 60 milliarder klosser hvert år

Produksjonen har naturlig nok gått oppover, og det antas at de nå har produsert godt over 700 milliarder klosser totalt. Det er omtrent 100 per menneske på jorda.

Faktisk er Lego verdens største dekkprodusent, men 318 millioner dekk produsert hvert år.

9. Steve Wonder er tidenes yngste artist på topp av Billboard Hot 100

Han var bare 13 år da han toppet med låta "What key? What key?"

10. Konge i 82 år

Kong Sobhuza II av Swaziland er monarken som har sittet med makten over en lengst tid. Han var bare fire måneder gammel da faren døde i desember 1899, og tok dermed formelt over rollen som landets overhode.

I oppveksten var det onkelen og bestemoren som reelt hadde makten, men den formelle makten hadde Sobhuza helt frem til sin død i 1982.

Det hevdes at en egypisk farao, Pepi II Neferkare, hadde tronen i 94 år - men med tanke på at dette skjedde for rundt 4300 år siden, er det ganske omstridt.

Gerald Ford, her sammen med Bill Clinton.

11. Ble president uten å ha blitt valgt

Gerald Ford er den eneste amerikanske presidenten som har fått vervet uten å faktisk stille til valg som president eller visepresident.

Ford ble plukket ut som visepresident for Richard Nixon etter at visepresident Spiro Agnew måtte trekke seg etter en korrupsjonsskandale. Åtte måneder senere var det også slutt for Nixon, og Ford hadde dermed funnet veien helt til topps i Det hvite hus.

12. Verdens mest suksessrike underholdningsprodukt

Vi liker å trekke frem filmer som underholdsningsprodukter med høyest omsetning, men spillindustrien har tatt over denne tronen de siste årene.

Spillet World of Warcraft har siden 2004 hatt en omsetning på 9,23 milliarder dollar - omtrent 74 milliarder kroner.

13. Dobbelt så mange griser som mennesker

I Danmark er man helt åpenbart glad i bacon. Landet har rundt 12,3 millioner griser - mens befolkningen er på rundt 5,7 millioner.

Månelandingen fikk litt av en oppmerksomhet.

14. Mest sette TV-program

Det sies at vi lever i den gyldne tiden for TV, men den mest sette TV-sendingen noen sinne skjedde 20. juli 1969, og var direktesendingen fra månelandingen.

Det antas at 530 millioner - 14 prosent av jordens befolkning - da så på TV.

15. Jesus ble ikke født i år 0



Det er en vanlig oppfattelse at Jesus ble født i år 0, men år 0 finnes ikke. Ifølge den gregorianske (og julianske) kalenderen blir år 1 f.Kr etterfulgt av år 1 e.Kr.

For å gjøre ting enda mer komplisert er historieeksperter forholdsvis enige om at nullpunktet for vår moderne tidsregning faktisk ikke skjedde i år 1. De historiske bevisene er motstridende, men mye tyder på at Jesus ble født 2-6 år "før Kristus".