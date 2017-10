15 helt tilfeldige ting du absolutt bør vite om

7. Punkt 5 er ikke sant, men du viste frem noe unikt da du testet



Tunga bør ikke stikkes ut om du ikke ønsker å gjenkjennes, for "tungeavtrykket" ditt er nesten like unikt som et fingeravtrykk.

8. Mestvinnende Emmy-serie

Barne-TV-serien Sesame Street er den mestvinnende serien i Emmy-historien med over 170 utmerkelser. De aller fleste har kommet i «Daytime Emmy Awards».

Kakemonsteret er en av mange Sesame-oppfinnelser.

9. Folkeslag var bannlyst i Norge



Grunnloven i Norge inneholdt helt fra starten forbud mot at både jøder og jesuitter skulle få komme inn i Norge. Forbudet mot jesuitter ble ikke opphevet før i 1956.

Det er samme år som Elvis inntar hitlistene for første gang.

10. Gulrøtter var egentlig røde



Gulrøtter pleide å være lilla frem til 1600-tallet, da de oransje kom på moten i Europas handelssentrum Nederland. Grunnen er at Nederland kjempet en frihetskamp mot det spanske imperiet, og denne frihetskampen var ledet av prinsene av Oranien (Orange), noe som gjorde gulrøtter med denne fargen spesielt ettertraktet.

Denne fargen er ikke tilfeldig.

Navnet på dette huset er for øvrig også grunnen til at nederlandske landslagsdrakter er oransje, til tross for at Nederlands flagg er rødt, hvitt og blått.

11. En kilo veier ikke en kilo



Vi tar det å måle vekten på noe som en selvfølge, men for tiden er verden i en liten krise: Den offisielle definisjonen av et kilogram, «Le Grand K», et metallstykke av en platinalegering er lagret i Frankrik. Kontrollveiinger har derimot vist seg at denne prototypen har vist seg å miste vekt/masse over tid.

Det betyr at definisjonen på et kilogram, ikke veier det man trodde et kilogram skulle veie.

I 2019 vil verden derfor få en ny definisjon av et kilogram.

12. Saippuakivikauppias

Dette finske ordet er verdens lengste palindrom - ord som er det samme om du leser det forlengs eller baklengs. Det betyr såpesteinselger.

John D. Rockefeller var så rik og mektig at han ble tvunget til å dele opp selskapet sitt i 34 deler.

13. Verdenshistoriens mektigste selskap?

John D. Rockefeller var en av historiens mektigste og rikeste personer, da han bygget opp selskapet Standard Oil. Selskapet var så dominerende at amerikanske myndigheter klarte å tvinge selskapet til å dele seg opp i hele 34 forskjellige selskaper.

Av selskapene som da måtte stå på egne bein, var giganter som Exxon, Esso, Conoco, Amoco, Chevron og Mobil.

14. Norges minst vellykkede statsminister

John Lyng ledet en regjering av Høyre, Krf, Venstre og Senterpartiet som tok over etter at Einar Gerhardsen måtte gå som følge av mistillitsforslag etter gruveulykken i Kings Bay på Svalbard i 1962.

John Lyng (t.h.) tok over som statsminister etter Einar Gerhardsen. Det ble et kort rollebytte.

Lyngs regjering fikk ikke støtte for sin egen tiltredelseserklæring i september 1963, og ble erstattet av en ny Gerhardsen-regjering etter mindre enn én måned.

15. Erotikk-forfatter ble pave

Kirken har alltid hatt et anstrengt forhold til seksualitet, men Pave Pius II ga ut boken «Historia de duobus amantibus», eller «Historien om to elskere» før han ble utnevnt pave.

Boken ble en av de femtende århundres mest solgte.