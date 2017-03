14. mars er «Biff- og blowjob-dagen»

Som mange har fått med seg, har 14. mars seilt opp som merkedagen over alle merkedager.

Nøyaktig én måned etter «Valentine's Day», og en snau uke etter den internasjonale kvinnedagen, kommer guttas drømmedag - den offisielle «Biff og blowjob-dagen». Eller «Steak & BJ Day», som de kaller den på andre siden av dammen.

Fått fotfeste i Norge

Nøyaktig hvor offisiell den egentlig er, skal vi la være usagt, men det er på det rene at guttas trumfkort over Valentinsdagen ble introdusert og gjort populær i 2002 av radioverten Tom Birdsey i FNX Radio.

Etter at Side3 skrev om dagen først i 2011 og siden i en rekke prisvinnende artikler, ser fenomenet ut til å bli en anelse populært også her i landet.

Fenomenet har til og med fått sin egen side på Wikipedia.

Enkelt konsept

Bakgrunnen for dagen er at Birdsey mente at «Valentine's day» i stor grad handlet om at menn skulle vise sin kjærlighet til sin kjære, og bruker alle sine krefter for å lage den perfekte dagen for sin elskede. Men at de selv føler seg litt utelatt. Menn trenger derfor sin egen dag.

Konseptet for dagen er enkelt. Ingen kort, blomster, sjokolade eller søte, små gaver. Det eneste som står på menyen er biff og blowjob.

Sistnevnte har sikkert de fleste par kontroll på, men erfaringsmessig er det verre å få til en god biff. Derfor har vi tatt oss bryet med å finne ut hvordan du får kjøttstykket helt perfekt:

Det er ikke vanskelig å tilberede en perfekt biff, bare følg metoden i denne artikkelen.

Slik steker du perfekt biff

Trikset er å ikke steke biffen ferdig i panna, men bruke stekeovnen - og samtidig utnytte restvarmen i kjøttet maksimalt.

På denne måten bevarer du all saften i kjøttet, som vil bli like saftig og smakfullt som på restauranten.

Hvor mørt kjøttet er kan du bare i liten grad kontrollere selv, det er avhengig av kvaliteten på kjøttet. Men legger du litt penger i biffen, bør den også svare til dine forventninger. Å handle hos en kjøttspesialist vil naturligvis være det sikreste valget.

METODEN:

Sett ovnen på 200 grader, og sett stekeplata på høy varme. Før du slenger biffene i ovnen må du gi dem en god stekeskorpe. Det smaker best, og ser mest delikat ut.

Salt, pepre og krydre biffene etter egen smak. Bruk godt med smør, og brun biffene på hver side. Skal du steke mange biffer så ikke legg alle i panna samtidig, da kjøler du panna bare ned. La biffene ligge rundt 30-45 sekunder på hver side.

Deretter legger du biffene i en ildfast form og setter dem inn i ovnen i cirka syv minutter. Deretter tar du dem ut, og lar dem hvile i formen i 30 minutter under folie. Nå klargjøres kjøttet sakte i sin egen varme, samtidig som all saften beholdes inne i kjøttet.

Etter 30 minutter tar du av folien og setter du biffene inn igjen i syv minutter til. Biffene er klare, og perfekte!

TIPS:

Du kan gi en ekstra piff til smaken ved for eksempel å legge et stykke av din favorittost oppå kjøttet før du setter det inn siste gang.

Nøyaktig hvor lenge du skal ha biffene inne ovnen er avhengig av størrelsen på biffene og varmen i ovnen din. Prøv deg fram til den tiden som fungerer best for deg. Biffene i dette eksempelet er typiske «butikkbiffer» på 1,5 - 2 centimeter i tykkelse.

PS. Den samme metoden fungerer like godt på kyllingfileter. Da lar du filetene stå 15 minutter inne i ovnen.

(En versjon av denne artikkelen er tidligere publisert på side3.no).