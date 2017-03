12 ting menn egentlig tenker ved alteret

På nettsamfunnet Reddit har gifte menn anonymt delt hva som gikk gjennom hodet deres da de sto ved alteret og ventet på bruden på sin egen bryllupsdag.

The Independent har samlet sammen noen av erfaringene mennene har delt med Reddit-brukerne. Dette er altså bare et utdrag, og ikke fasiten på hva menn tenker ved alteret.

1. Vær så snill og ikke fall.

2. Takk Gud for at solen tittet fram for fem minutter siden, hvis ikke hadde hun klikket.

3. Wow, hun tullet ikke da hun sa hun ikke skulle ha på seg sko.

4. Hvor faen skal jeg se?

5. Oppfør deg nå. (Jeg klarte det ikke, til info. Jeg sippet gjennom løftene. Gledestårer, selvsagt. Vi holder fortsatt koken 14 år etter.)

6. Hvorfor ventet vi så lenge med å gjøre dette? ( Vi hadde kjent hverandre i åtte år før vi begynte å date, og vi hadde alltid likt hverandre.)

7. Jeg kjenner altfor mange folk her som jeg ikke kjente i fjor. Hvem faen er alle sammen?

8. Det blir noe på meg i kveld! (Vi ventet begge med å ha før ekteskap.)

9. Jeg prøvde å komme på en skitten vits som jeg kunne hviske til henne, slik at hun ville begynne å le midt under seremonien.

10. Vi burde virkelig ha øvd på dette. Jeg vet ikke hva jeg gjør.

11. Fy fader, hun ser bra ut. Ikke gråt nå, ikke gråt. Trekk pusten dypt... Og for Guds skyld, skjul ereksjonen.

12. Å herregud... Hun er enda vakrere nå i dette øyeblikket enn jeg noen gang har sett henne.

Du puster ikke. Du puster ikke. Du puster fortsatt ikke. Au, faen jeg har vondt i brystet. Herregud, det er en stor klump i halsen min.

Er det derfor jeg ikke kan puste? Ah, her kommer hun.

Ting blir uklare... Bare pust!

