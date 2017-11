11 ting flyvertinner aldri kan si til passasjerene

Som passasjer om bord i et fly har nok du og jeg mest fokus på reisemålet, men samtidig som du slapper av i flysetet er det en kvinne eller mann som er på jobb.

Mange tror at flyvertinner og flyverter kun er til stede for å yte service til passasjerene, men faktum er at en vel så stor oppgave for dem er å frakte deg trygt frem til din endelige destinasjon.

Mange passasjerer glemmer kanskje dette mens de skjeller ut kabinansatte for at flyet er forsinket eller at ølen er varm. Og som en viktig del av et serviceyrke må som oftest flyvertene bare bite i seg passasjeres urimelighet.

Side3 har pratet med en rekke flyverter og flyvertinner og stilt dem spørsmålet: "Hva skulle dere ønske at dere kunne si til passasjerer, men som dere ikke kan?".

Etter eget ønske og hensyn til arbeidsplassen, er flyvertinnene og flyvertene anonymisert.

"Det der er ikke vann"

"Jeg syntes alltid det er ekkelt når jeg ser passasjerer forsvinne inn på toalettet i sokkelesten, i verste fall barbeint. Da har jeg fryktelig lyst til å kommentere: "Kompis, det er ikke vann som er på gulvet der"".

"Slutt å oppfør deg som en idiot"



"Når passasjerer velger å presse seg inn på galley (det lille kjøkkenet red. anm.) når de står i dokø og slenger fra seg noe dumt som "her var det trangt". Vel, det ble ikke akkurat mer plass nå som du kom".

"Jeg driter i bleia di"

"Har opplevd at passasjerer har gitt meg brukt bleie da jeg samler inn søppel.

Meg: Den skal du kaste selv på toalettet.

Passasjer: Men det er bare tiss.

Meg: Det driter jeg i."

Å jobbe som flyvert innebærer ikke bare å yte service, men også ha ansvar for sikkerheten. Det er det ikke alle passasjerer som forstår alltid.

"Det er du som er for svær"



"Når en overvektig passasjer sliter med å få ned bordet grunnet stor mage og lirer av seg noe som: "Det er altfor liten plass her til å få ned bordet".

Da tenker jeg bare at noen burde hoppe på et tilbud hos Sats Elixia."

"Hva flyr vi over nå?"



"Et vanlig spørsmål er "hvor befinner vi oss nå?". Det er som oftest umulig å svare på, jeg sier alltid bare "Krakow". Det er som oftest bare kapteinen som er besittelse av et kart på 40.000 fot".

"Overvekt"

"Noe av det mest irriterende er passasjerer som pusher håndbagasje-grensen til det ytterste. "Jeg får ikke plass til håndbagasjen min" er vanlig å høre. "Vel, om jeg hopper litt på den, så vil den nok få plass".

"Jeg trenger hjelp"

"Høye, voksne menn som spør oss (damer) med å få håndbagasjen deres opp i luken er også en klassisker. "Du har jo 60-70 centimeter og 40-50 kilo på meg. Jeg tror du klarer det der mye bedre selv"".

Konseptet håndbagasje er det ikke alle passasjerer som har forstått.

"Forsinket"

"Om flyet ikke er i rute er dette vanlig å høre

Passasjer: Jeg er forsinket.

Oss: Det er vi også.

Eller, under ombordstigning.

Passasjer: Tror du vi vil fly i rute?

Oss: Når er avgang da?

Passasjer: Nå.

Oss: Vet ikke om du vet hvordan en klokke fungerer, men mest sannsynlig ikke, nei."

"Aldri igjen"

Om noen har hatt en dårlig tur, er det ikke uvanlig å bli skjelt ut og høre noe som "jeg kommer aldri til å fly med dere igjen". Da har vi mest lyst til å si "nei, det vil ikke vi heller at du gjør".

"Få deg litt søvn"

Kommentarer om utsende er ikke uvanlig. Har blant annet fått "oi, du ser skikkelig sliten ut" slengt i ansiktet noen gang. "Du er ingen blomst selv, akkurat" er alt jeg vil skrike tilbake da.