- Brudd for Banks og Asla

(Drammens Tidende): - Bruddet var udramatisk og de er enige om å dele på foreldreansvaret for sønnen York, sier en kilde til det amerikanske kjendisnettstedet Page Six.

De to møttes under innspillingen av TV-serien America's Next Top Model, hvor Asla var fotograf. Drammenseren har tidligere sagt at han ikke var interessert i Banks som supermodell, men som person.

– Jeg forholdt meg til henne som alle andre. Kanskje det var det som gjorde at vi ble sammen? har Asla tidligere uttalt.

Banks og Asla bor i Los Angeles sammen med sønnen York. Asla har i tillegg tre jenter fra før på 9, 17 og 23 år.

