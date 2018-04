– Bedre å rydde miner fra krigen

Rydder opp etter IS

Firmaet Audun jobber for heter Devara pak, et kurdiske/irakisk minerydderfirma. I likhet med Norsk Folkehjelp bistår de med mineryddingen i krigsherjede områder.

Så langt har de fjernet tusenvis av miner i det nordlige Irak. Nå har Devara pak fått et nytt, omfattende oppdrag; å fjerne improviserte miner lagt ut av IS.

Det er bakgrunnen for vår reise gjennom en rekke militære kontrollposter til den folketomme landsbyen Tel Keppe, like ved Mosul i det nordlige Irak.

– Her bodde det 35.000 mennesker for bare noen måneder siden, forteller Audun og trekker på seg tungt verneutstyr. Han forklarer at såkalte IED, eller improviserte miner, kan være laget av alle mulig typer eksplosiver og de kan være koblet til det mest utenkelige for å ramme mest mulig uforberedt.

– En dør, en sko, lysbryter eller en barneleke ...

– IS er de feigeste rottene du kan tenke deg: Ser du en barneleke, ta for guds skyld ikke på den, formaner bombemannen og skrur på peileren.