- Svindler spanderte millioner på ville fester og gaver til kjendisene

NEW YORK (Nettavisen): I fire dager i 2009 feiret Jho Low sin 28-årsdag på Caesars Palace i Las Vegas, sammen med kjendiser som Paris Hilton, Usher og Jamie Foxx, omgitt av både bikinikledte festjenter og løver og tigre i bur. Low skal ha kjøpt 120 flasker Cristal – nok til at mange ifølge New York Post trodde at han eide nattklubben og ikke bare var en gjest der.

Festen i Las Vegas startet med at han fløy selskapet dit i et privatfly. Jho Low ble også venn med kjendiser som Leonardo DiCaprio, Lindsay Lohan, Miranda Kerr og Martin Scorsese.

Ingen visste mye om Low, annet enn at han strødde om seg med penger og ga dyre gaver.

Finansierte Hollywood-film

Samme år – og et helt annet sted i verden, nemlig Malaysia – ble det opprettet et fond som hadde til formål å hjelpe den økonomiske utviklingen i landet. Fondet ble startet av statsminister Najib Razak og ble gitt navnet 1MDB.

Penger fra dette fondet ble ifølge amerikanske myndigheter brukt til å kjøpe luksusleiligheter i New York, herskapshus i Los Angeles, malerier av Monet, et privatfly og til å finansiere Hollywood-filmen «The Wolf of Wall Street».

Filmen ble en stor suksess i 2013 og ga Leonardo DiCaprio en Oscar-nominasjon for sin tolkning av hovedrollen, mens Jonah Hill ble nominert for best birolle, Martin Scorsese for beste regissør og filmen selv ble nominert i kategorien årets beste film.