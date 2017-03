- Jeg hater ikke alle kvinner, jeg synes bare kvinner generelt er ekle og ubehagelige

KOMMENTAR: I stolen hos Skavlan sitter en ung, suksessrik mann. Han snakker om kvinner.

- Jeg hater ikke alle kvinner. Jeg synes bare at femi-kulturen og kvinner generelt - i gruppe - er ekle, ubehagelige, slitsomme.

Publikum jubler og klapper.

- Ja, nøyaktig, svarer Skavlan.

Den unge mannen fortsetter. Han klager over at det kommer så mye anonym hets fra kvinner etter at han sier slikt.

- Ikke ta deg nær av det, om du ikke er en av dem som voldtar, mishandler eller undertrykker, understreker han til jubel mer fra salen.

Dermed har han stemplet alle som kunne tenkes å ta til motmæle som klodens avskum.

Det er ikke fiksjon. Det hendte nylig. Den eneste forskjellen er at den unge mannen var en ung kvinne, og at hun snakket om menn. Det motsatte kunne ikke ha skjedd. Bare forestill deg reaksjonene.

Eller la oss si at det var snakk om en annen gruppe som ble omtalt på samme måte:

- Jeg hater ikke alle muslimer. Jeg synes bare at den muslimske kulturen og muslimer generelt - i gruppe - er ekle, ubehagelige, slitsomme.

Det er kanskje først da man ser hvor drøyt det er.

Det å snakke negativt om menn er blitt noe som hylles. Å snakke om menns problemer er tabu. Så la oss snu fakta rundt.

Bare menn kan forskjellsbehandles

Se for deg Norge hadde en egen lov om likestilling, men at loven spesielt er laget for å forbedre menns stilling. Og at denne loven ble brukt til å vedta at menn skulle få spesielle goder - men at kvinner måtte fratas den samme muligheten.

Fra før av opprettet Arbeiderpartiet et eget mannenettverk.

Medienes store paraplyorganisasjon følger opp og lager et eget medienettverk der medlemmene er mannelige medieledere, eller menn med lederambisjoner. Et sted som er laget for at menn skal fremme menn. Kvinner skal holdes utenfor.

Se for deg at det hadde blitt en stor debatt etter at en ny kvinnelig toppsjef ble ansatt i Telenor, om hvordan eierne egentlig ønsket en mannlig leder.

Så hadde Dagsavisen fulgt opp med en hyllest av en bok fra en mannsjåvinist som slo fast at «Kvinner er problemet.» Kvinner, som gruppe, har skyld i alt som er vondt i verden.

Faller av, blir utsatt for vold og dør

Tenk deg at 95 prosent av alle dødsulykker på arbeidsplassen ender med en kvinne i kista.

Vi hadde ikke sett noen sammenheng med at nesten dobbelt så mange kvinner som menn som faller av fra videregående utdanning. Da er det ikke så rart at flertallet av sosialhjelpsmottakere menn.

Trenden fortsetter videre i utdanningsløpet. 50 prosent flere menn enn kvinner tar høyere utdannelse - og under 3 av 10 legestudenter er kvinner. På andre topputdannelser er det enda færre kvinner.

10 ganger så mange kvinner som menn som ble dømt til ubetinget fengsel. Og tre ganger så mange kvinner som ble utsatt for ran. Seks ganger så mange som ble utsatt for legemsbeskadigelse.

Se for deg at nesten tre ganger så mange kvinner som menn tar selvmord.

Jobb



Tenk om det offentlige valgte å ansette 70 prosent menn til sine stillinger med nær absolutt ansettelsevern og gode pensjonsordninger. Kvinner utgjorde derimot 2 av 3 ansatte i det private. I yrkene der det er nedskjæringer og dårlige pensjonsordninger.

Arbeidsledighetstrygd er det derfor over 50 prosent flere kvinner som må gå på. Mennene mister jo ikke jobbene i sine trygge offentlige jobber. Jobbannonsene de arbeidsledige kvinnene søkt i påpekte at "menn oppfordres til å søke".

Hva om det viste seg at stort sett alle håndtverkere, transportarbeidere og maskinoperatører var kvinner - i de virkelig tunge jobbene. Menn dominerte derimot de akademiske-, kontor-, salgs- og service-yrker?

Ville det da vært overraskende at menn hadde en forventet levealder som var fire år lenger enn kvinner?

Misnøyen ville kanskje ulmet over at at mennene kostet staten seks ganger så mye som kvinner gjennom et helt liv.

Uten håp for en partner



Eller se for deg at vi hadde en situasjon der en betydelig andel av dagens unge jenter måtte belage seg på å aldri kunne finne seg en livspartner, mens mennene kunne velge og vrake.

Da hadde det vært ganske normalt at samfunnet hadde forventet at kvinner skulle ta regningen for middagen og ikke minst spandere drinker på byen til ukjente om en ønsker å komme i kontakt. Såpass frempå må man jo være når det er langt færre kvinner enn menn.

Se for deg at hver eneste gang du så en søppeltømmer, så var det en kvinne. Mens hver gang du hørte noe fra Likestillingsombudet, så møtte du en mann som kjempet aktivt for at menn skulle ha bedre juridisk beskyttelse enn kvinner.

Kanskje vi hadde vært litt ekstra stolte over at både statsminister, finansminister, NHO-leder, LO-leder var menn. Mens vi var misfornøyd med at menn ikke besatt så mange topplederverv - og at kvinner tjente mer enn menn, selv om menn jobbet mindre.

