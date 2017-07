- Denne fisken er større enn verdensrekorden

Stor lysing er ikke unormalt i Edøyfjorden ved Smøla, der fiskearten kommer for å gyte hver sensommer.

Vanlig størrelse er 3 kilo ifølge Wikipedia. I Edøyfjorden er det ikke uvanlig at man tar fisk på åtte til 12 kilo.

14 kilo er derimot ikke vanlig fangst. Det fikk tyske Paul Hanke med fiskestang og gummimakk på 100 meters dyp.

122 CENTIMETER: Lysing på godt over 1 meter er ikke vanlig.

– Kampen var veldig moro, og blodtrykket var nok over normalen. Adrenalinet jobbet på høygir, og det tok litt over et kvarter å få fisken opp i båten, sier en strålende fornøyd fisker til Hooked.

Nettstedet for sportsfiskere konstaterer at vekten 14,01 kilo er 770 gram mer enn gjeldende verdenrekord i det offisielle IGFA-registeret. Den har Judith Brommeland som dro opp en lysing på 13,23 kilo utenfor Sotra i 2014.