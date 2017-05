FELTOFFISER Jorge Field (til venstre) arresterer en iransk immigrant i San Clemente i California 11. mai 2017. Lucy Nicholson Lucy Nicholson Reuters / NTB scanpix - 11 millioner i USA blir kriminelle over natten hvis disse lovene vedtas Republikanere vil utstyre tollvesenet med automatgevær og skuddsikre vester, mens myndighetene utvider bruken av private fengsler.

NEW YORK (Side3.no): Mellom Los Angeles og San Diego i California ligger den lille byen San Clemente, som kaller seg «den spanske landsbyen ved sjøen» og har 66.000 innbyggere. En time før sola sto opp 11. mai møttes ti bevæpnede tollbetjenter utenfor en kafé der. De forberedte seg på å arrestere fem menn som oppholder seg ulovlig i USA. Den første på listen deres, var en 35 år gammel immigrant fra Iran som har sittet et år i fengsel for drapsforsøk. Gjenganger Nyhetsbyrået Reuters var med på turen og forteller at det fremdeles var tidlig på morgenen da Adalberto Magana-Gonzalez ble plukket opp fire-fem mil unna, i Newport Beach. Han hadde ordnet seg jobb på en båt, men har innvandret ulovlig fra Mexico og ventet i realiteten på at det skulle banke på døra.

Hvor mange ganger Magana-Gonzalez har tatt seg inn i USA, er han ikke lenger sikker på, men han anslår at han har krysset grensen ulovlig sju ganger. - Jeg visste at de kom til å arrestere meg en dag, sier Magana-Gonzalez til Reuters. - Er det blitt vanskeligere å krysse grensen? - Nei, ikke når du vet hvordan du skal gjøre det, sier meksikaneren, som har sittet fengslet i USA for både innbrudd og vold.

41.000 arrestert på 100 dager Dette er den type innvandrere som president Donald Trump og justisminister Jeff Sessions ønsker å kaste ut. Dette er også den type innvandrere som det er enklest å kaste ut uten store protester. - Vårt fokus er på kriminelle, sier tollbetjent David Marin til Reuters. En rapport fra tollvesenet – eller U.S. Immigration & Customs Enforcement (ICE), for å være mer presis – viser at over 41.000 mennesker er blitt arrestert i USA i løpet av de 100 første dagene etter at Trump signerte sin presidentordre om å slå ned på ulovlig innvandring. Dette er en økning på 37,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ifølge rapporten har nesten 75 prosent av disse menneskene en dom på rullebladet, men bare 2700 av dem – under sju prosent – er dømt for alvorlig kriminalitet som drap, voldtekt, kidnapping og overfall. Arrestasjonene inkluderer nesten 11.000 mennesker uten kriminelt rulleblad. Fredag melder Buzzfeed at det føderale fengselsbyrået har begynt arbeidet med å utvide bruken av private fengsler, for å få plass til alle som skal deporteres. Inntil 20 års fengsel Nå har republikanske politikere lagt fram lovforslag i Representantenes hus, som vil gi ytterligere slagkraft for tollvesenet når de utfører Trumps agenda. To av forslagene kommer etter initiativ fra Bob Goodlatte, en republikaner fra Virginia som sitter i Husets domstolkomité: «United States Immigration and Customs Enforcement» og «U.S Citizenship and Immigration Services». Den tredje loven, initiert av Raul Labrador fra Idaho sammen med nevnte Goodlatte, er gitt navnet «Michael Davis Jr. and Danny Oliver in Honor of State and Local Law Enforcement Act», til ære for to tollbetjenter som ble drept i tjenesten. Denne loven vil gjøre illegal innvandring til en forbrytelse som kan straffes med inntil 20 års fengsel, skriver The Intercept. - Disse lovforslagene vil gjøre enorm skade på immigranter, familier og lokalsamfunn i USA, under en regjering som allerede har løftet innvandringspolitikken til det ekstreme. De er det motsatte av hva dette landet trenger, hvilket er en omfattende overhaling av et dypt urettferdig og ødelagt system, sier seniorforsker Grace Meng hos Human Rights Watch til Side3.

- Denne loven vil gjøre illegalt opphold i USA til en forbrytelse. Nå er det ikke det. Dette betyr at alle personer uten lovlig opphold i USA, alle elleve millioner, vil bli kriminelle over natten, sier påpeker Meng. Menneskeskjebner I 1998 forlot Gurmukh Singh, som er sikh, sitt hjemland India. Han ankom USA og søkte om asyl med begrunnelse i religiøs forfølgelse. Han ble tildelt tid i retten for å få saken sin prøvd der. Singh trodde at advokaten hans håndterte dette, så han var ikke til stede selv. Den tabben førte til at dommeren beordret ham deportert, skriver Patch. Singh hevder at han ikke ble informert om rettskjennelsen. Han giftet seg og fikk to døtre. Både ungene og kona hans er i dag amerikanske statsborgere. Han har oppført seg lovlydig og jobbet som taxisjåfør i Orange County i California. For fire år siden startet hans kone å jobbe for å skaffe Singh lovlig oppholdstillatelse. Det førte til at tollvesenet arresterte Singh og holdt ham i varetekt i fem måneder, skriver KABC. To kongressmenn fra delstaten, deriblant Alan Lowenthal fra Long Beach, støttet Singh. Ifølge Lowenthal fikk de beskjed i 2013 om at Singh ikke ville bli deportert fordi hans tilfelle «ikke var prioritert».